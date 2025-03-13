Как изменились льготы на коммуналку для УБД в 2025 году
- Участники боевых действий имеют 75% скидки на оплату жилья, коммунальные услуги и топливо в домах без централизованного отопления
- Для получения скидки нужно обратиться в ответственные органы, такие как Пенсионный фонд Украины.
Украинцы, которые получили статус участника боевых действий, имеют право на определенные льготы. В частности, на коммунальные услуги.
Какие льготы на коммуналку действуют для УБД сейчас
Скидка зависит от конкретной услуги и особых обстоятельств, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины.
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Сейчас УБД имеют такую скидку:
- 75% скидка предоставляется на квартирную плату (оплату жилья);
- 75% – на коммунальные услуги;
- 75% – на стоимость топлива, предоставляется если в доме нет централизованного отопления.
Если участники боевых действий приобрели инвалидность, они имеют право на 100% скидки на коммуналку.
Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 метр квадратный отапливаемой площади на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 метра квадратных на семью,
– говорится в законе.
Обратите внимание! Чтобы получить такую скидку, участнику боевых действий или его родственнику (который имеет право на такую льготу) нужно обратиться в ответственные органы. В частности, в ПФУ.