Военные могут получить скидки на коммуналку: какой размер льготы и как оформить
Украинским военным государство гарантирует ряд льгот, в частности на коммунальные услуги. На скидку могут рассчитывать не только защитники, но и их семьи.
Какие льготы на коммуналку имеют военные
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право получить военные, которые сейчас защищают Украину или защищали ее раньше, а также семьи погибших воинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Льготы предоставляются на услуги:
- по поставке и распределению природного газа, электроэнергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления;
- по централизованному водоснабжению и водоотводу;
- по управлению многоквартирным домом;
- и по вывозу мусора.
Размер льготы на коммуналку зависит от статуса получателя:
- для участников боевых действий – 75% скидки;
- для лиц с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;
- для участников войны – 50% скидки 50% скидки;
- для членов семей погибших военных – 50% скидки.
Важно! Льгота на коммуналку военным и семьям погибших предоставляется независимо от дохода семьи. Если ветеран находится на фронте или в госпитале, подать заявление может член его семьи.
Как оформить скидку на коммуналку
Военные или члены их семей могут оформить льготу, обратившись с документами лично или онлайн. У них есть возможность подать заявление на скидку:
- в сервисный центр Пенсионного фонда;
- в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- в органы соцзащиты по месту жительства;
- через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.
В заявлении, кроме личных данных, необходимо указать реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета в них. К заявлению нужно приложить:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
- учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика (идентификационный код).
Стоит знать! Пенсионный фонд должен рассмотреть заявление в течение 10 дней с момента обращения и сообщить решение заявителю.