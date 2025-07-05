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Экономика Соцвыплаты Военные могут получить скидки на коммуналку: какой размер льготы и как оформить
5 июля, 19:02
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Военные могут получить скидки на коммуналку: какой размер льготы и как оформить

Ирина Гайдук

Украинским военным государство гарантирует ряд льгот, в частности на коммунальные услуги. На скидку могут рассчитывать не только защитники, но и их семьи.

Какие льготы на коммуналку имеют военные

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право получить военные, которые сейчас защищают Украину или защищали ее раньше, а также семьи погибших воинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Льготы предоставляются на услуги:

  • по поставке и распределению природного газа, электроэнергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления;
  • по централизованному водоснабжению и водоотводу;
  • по управлению многоквартирным домом;
  • и по вывозу мусора.

Размер льготы на коммуналку зависит от статуса получателя:

  • для участников боевых действий – 75% скидки;
  • для лиц с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;
  • для участников войны – 50% скидки 50% скидки;
  • для членов семей погибших военных – 50% скидки.

Важно! Льгота на коммуналку военным и семьям погибших предоставляется независимо от дохода семьи. Если ветеран находится на фронте или в госпитале, подать заявление может член его семьи.

Как оформить скидку на коммуналку

Военные или члены их семей могут оформить льготу, обратившись с документами лично или онлайн. У них есть возможность подать заявление на скидку:

  • в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • в органы соцзащиты по месту жительства;
  • через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

В заявлении, кроме личных данных, необходимо указать реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета в них. К заявлению нужно приложить:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
  • учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

Стоит знать! Пенсионный фонд должен рассмотреть заявление в течение 10 дней с момента обращения и сообщить решение заявителю.