Какие квартирные льготы имеют родители ветерана

Военнослужащие, в частности участники боевых действий, имеют право на ряд социальных льгот в различных сферах. Некоторые из них распространяются также на членов их семей.

Какие льготы имеют семьи УБД

Согласно закону, участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку при оплате коммунальных услуг, передает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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Эта льгота предоставляется не только самому УБД, но и членам его семьи, которые проживают вместе с ним. К ним относятся:

Муж или жена;

Дети до 18 лет;

Совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы, а также с инвалидностью I группы;

Лицо, которое ухаживает за инвалидом войны I группы, если тот не состоит в браке;

Нетрудоспособные родители;

Лица, которые находятся под опекой или попечительством льготника и проживают вместе с ним.

Если вы – мать участника боевых действий и проживаете с ним в одном помещении, вы имеете право на скидку на оплату коммунальных услуг.

Как оформить льготу

Для получения 75% скидки на оплату коммунальных услуг, участник боевых действий или его уполномоченный член семьи должен подать заявление в ПФУ.

Как подать заявление:

Лично в отделении ПФУ

По почте

Онлайн через официальный сайт ПФУ через официальный сайт ПФУ

Обратите внимание! Подробную информацию можно получить на горячей линии ПФУ: 0800-503-753.