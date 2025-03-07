Какие квартирные льготы имеют родители ветерана
Военнослужащие, в частности участники боевых действий, имеют право на ряд социальных льгот в различных сферах. Некоторые из них распространяются также на членов их семей.
Какие льготы имеют семьи УБД
Согласно закону, участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку при оплате коммунальных услуг, передает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.
Читайте также Самое время: на какой срок нужно класть деньги на депозит сейчас, чтобы получить прибыль
Эта льгота предоставляется не только самому УБД, но и членам его семьи, которые проживают вместе с ним. К ним относятся:
- Муж или жена;
- Дети до 18 лет;
- Совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы, а также с инвалидностью I группы;
- Лицо, которое ухаживает за инвалидом войны I группы, если тот не состоит в браке;
- Нетрудоспособные родители;
- Лица, которые находятся под опекой или попечительством льготника и проживают вместе с ним.
Если вы – мать участника боевых действий и проживаете с ним в одном помещении, вы имеете право на скидку на оплату коммунальных услуг.
Как оформить льготу
Для получения 75% скидки на оплату коммунальных услуг, участник боевых действий или его уполномоченный член семьи должен подать заявление в ПФУ.
Как подать заявление:
- Лично в отделении ПФУ
- По почте
- Онлайн через официальный сайт ПФУ через официальный сайт ПФУ
Обратите внимание! Подробную информацию можно получить на горячей линии ПФУ: 0800-503-753.