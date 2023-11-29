Можно платить всего 50%: кто получит льготы на коммуналку

Украинцы, принадлежащие к определенной категории населения могут получить 50% скидки на оплату коммунальных услуг. Все остальные граждане все еще могут обратиться за субсидией в соответствующие органы.

Кому могут назначить льготу

Лица, входящие в определенный правительством список категорий уязвимости, могут получить скидку на коммунальные услуги в размере 50%.

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К таким категориям относятся:

семьи, где есть дети с инвалидностью;

многодетные семьи;

домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;

члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты, при условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.

Что нужно для субсидии

Также на пониженные ЖКУ могут претендовать другие льготники и домохозяйства, уже имеющие субсидию.

Субсидию в Украине получают семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления требуются следующие документы:

заявление;

удостоверение личности;

свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;

право на доходы.

На оформление уйдет около 30 дней. Сделать это можно либо в отделении ПФУ, либо в приложении Дия.