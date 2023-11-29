Можно платить всего 50%: кто получит льготы на коммуналку
29 ноября 2023, 17:02Читати новину українською
Украинцы, принадлежащие к определенной категории населения могут получить 50% скидки на оплату коммунальных услуг. Все остальные граждане все еще могут обратиться за субсидией в соответствующие органы.
Кому могут назначить льготу
Лица, входящие в определенный правительством список категорий уязвимости, могут получить скидку на коммунальные услуги в размере 50%.
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К таким категориям относятся:
- семьи, где есть дети с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;
- члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты, при условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.
Что нужно для субсидии
Субсидию в Украине получают семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления требуются следующие документы:
- заявление;
- удостоверение личности;
- свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;
- право на доходы.