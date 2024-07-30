Льготы для ФЛП

Если физическое лицо владеет жилой недвижимостью, но не использует ее для предпринимательской деятельности по месту регистрации, то имеет право на льготы по уплате налога на недвижимость.

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Налоговая служба рассчитывает сумму налога по месту регистрации владельца, исходя из общей площади недвижимости и соответствующей ставки налога.

Льготы не действуют, если недвижимость используется для получения доходов, то есть сдается в аренду, лизинг, ссуду или используется в предпринимательской деятельности.

Важно! Налоговики напоминают, что при расчете базы налогообложения учитывается общая площадь недвижимости, включая ее доли, принадлежащих физическому лицу.

Кто еще может не платить налог за недвижимость

Категории лиц, которые могут не платить налог на недвижимость в 2024 году за отчетный 2023 год:

Граждане, проживающие на территориях, где продолжаются военные действия.

Владельцы жилья, оказавшегося на временно оккупированной территории.

Украинцы, чье жилье стало непригодным для проживания вследствие войны.

Многодетные семьи.

Одинокие матери, которые воспитывают сирот или детей с инвалидностью.

Участники боевых действий.

Объекты недвижимого имущества, за которые не начисляется и не уплачивается налог в 2024 году: