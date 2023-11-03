Субсидия 2023: как узнать, какой будет размер помощи

3 ноября 2023, 11:20
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ПФУ

Субсидия предоставляется малоимущим гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. Размер пособия рассчитывается индивидуально.

Как рассчитать субсидию

Размер субсидии определяется как разница между ценой на ЖКУ и обязательным платежом. Потребитель может самостоятельно определить ориентировочную сумму льгот.

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Для расчета субсидии вам необходимо знать следующие данные:

  • Кд – коэффициент дохода домохозяйства. Это значение рассчитывается как разница среднемесячного общего дохода домохозяйства (в значении на 1 человека) и прожиточный минимум на человека.
  • Ро – частичное значение от общей стоимости ЖКУ для домохозяйства. Это число округляется до 2 знаков после запятой.
  • Кг – 2 нынешних прожиточных минимума в расчете на одного человека в течение месяца (Кг = 2).
  • Рг – нормированное значение за услуги (Рг = 15).
Формула расчета обязательного платежа: Ро = Кд/Кг х Рг

Кому предоставляют субсидию

Главным условием для получения субсидии является то, что платежки домохозяйства на 15% выше суммарного дохода семьи. Заявление о получении льгот могут подать как арендаторы, так и владельцы помещения. Какие документы необходимы для получения субсидии:

  • заявление;
  • декларация про доходы;
  • свидетельство о праве собственности или договоре аренды.

Рассмотрение субсидии длится 30 дней. За это время происходит проверка ваших данных и вынесение решения.

Обратите внимание! Если комиссия обнаружит доход, который вы не указали в декларации, вам будет автоматически отказано в предоставлении субсидии.
Автор: Анастасія Зорик