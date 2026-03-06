За этот транспорт пенсионеры должны платить: правила, которые важно знать

Для украинских пенсионеров действуют разного рода льготы. В том числе и на проезд. Это означает, что граждане, которые вышли на пенсию, могут ездить в некоторых видах транспорта бесплатно.

Где пенсионеры имеют право ездить бесплатно?

Пенсионеры имеют право бесплатно ездить на городских автобусах, сообщается в постановлении Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Также эта льгота распространяется на:

троллейбусы;

трамваи;

пригородный железнодорожный транспорт (электрички).

В то же время оплачивать проезд придется за проезд в:

метро;

такси;

междугородном транспорте (в том числе и железнодорожном).

Заметим, что, чтобы воспользоваться этой льготой, нужно при себе иметь пенсионное удостоверение. Подходит, как обычный документ, так и онлайн-вариант в Дии. Электронное отображение имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант, сообщает Пенсионный фонд.

Право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,

– указывает Кабмин.

Что еще важно знать о льготах на проезд для пенсионеров?