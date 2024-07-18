Льготы на проезд маршруткой: кто и каким образом может воспользоваться бесплатным проездом
Источник:Бесплатная юридическая помощь
Часть украинцев имеет возможность пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Впрочем, такая опция доступна далеко не всем.
Кто может бесплатно пользоваться транспортом
Согласно Закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны обеспечивать льготный транспорт для пассажиров на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах. В свою очередь, закон устанавливает порядок компенсации расходов перевозчикам за предоставление льготных перевозок.
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В то же время законодательство требует, чтобы перевозчики не имели права безосновательно отказывать в осуществлении льготных перевозок и предусматривает ответственность за такие действия. Таким образом, сейчас право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют следующие категории граждан:
- Участники боевых действий и лица, которые им приравнены;
- Инвалиды войны и лица, приравненные к инвалидам войны;
- Срочники и военнослужащие, которые получили инвалидность в зоне боевых действий;
- Родители, находящихся на иждивении у военнослужащих, погибших или пропавших без вести;
- Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, спецсвязи и защиты информации, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры;
- Работники полиции и СБУ во время службы;
- Реабилитированные лица, которые получили инвалидность из-за репрессий;
- Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и лица, которые их сопровождают;
- Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории, ликвидаторы ЧАЭС II категории;
- Дети, имеющие инвалидность, связанную с ЧАЭС;
- Дети из многодетных семей;
- Дети в возрасте до 6 лет.