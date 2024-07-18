Хто може безкоштовно користуватись транспортом
Згідно з Законом "Про автомобільний транспорт", перевізники зобов'язані забезпечувати пільговий транспорт для пасажирів на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах. Своєю чергою, закон встановлює порядок компенсації витрат перевізникам за надання пільгових перевезень.
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Водночас законодавство вимагає, щоб перевізники не мали права безпідставно відмовляти у здійсненні пільгових перевезень та передбачає відповідальність за такі дії. Таким чином, нині право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають наступні категорії громадян:
- Учасники бойових дій та особи, які їм прирівняні;
- Інваліди війни та особи, прирівняні до інвалідів війни;
- Строковики та військовослужбовці, які отримали інвалідність у зоні бойових дій;
- Батьки, що знаходяться на утриманні у військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти;
- Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, а також колишні працівники прокуратури;
- Працівники поліції та СБУ під час служби;
- Реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;
- Інваліди I та II груп, діти-інваліди та особи, які їх супроводжують;
- Постраждалі від Чорнобильської катастрофи I категорії, ліквідатори ЧАЕС II категорії;
- Діти, що мають інвалідність, пов'язану з ЧАЕС;
- Діти з багатодітних сімей;
- Діти віком до 6 років.