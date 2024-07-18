Згідно з Законом "Про автомобільний транспорт", перевізники зобов'язані забезпечувати пільговий транспорт для пасажирів на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах. Своєю чергою, закон встановлює порядок компенсації витрат перевізникам за надання пільгових перевезень.

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Водночас законодавство вимагає, щоб перевізники не мали права безпідставно відмовляти у здійсненні пільгових перевезень та передбачає відповідальність за такі дії. Таким чином, нині право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають наступні категорії громадян: