Согласно Закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны обеспечивать льготный транспорт для пассажиров на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах. В свою очередь, закон устанавливает порядок компенсации расходов перевозчикам за предоставление льготных перевозок.

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В то же время законодательство требует, чтобы перевозчики не имели права безосновательно отказывать в осуществлении льготных перевозок и предусматривает ответственность за такие действия. Таким образом, сейчас право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют следующие категории граждан: