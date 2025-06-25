Льготы для военных: как оформить скидки для оплаты коммуналки

В Украине военнослужащие, ветераны и их семьи имеют право на льготы. В том числе и на помощь по оплате коммунальных услуг.

Льготы для военных

Речь идет о скидках на вывоз мусора, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, управление домом, оплату счетов за электроэнергию, воду, газ и т.д., пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Досрочная пенсия для УБД: какие условия и как считают стаж

Размер льготы зависит от статуса человека:

УБД – 75% скидки;

лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;

участники войны – 50%;

члены семей погибших – 50%.

Льготу можно оформить онлайн (через мобильное приложение или портал ПФУ), лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦНАП или военную администрацию. Для этого нужны следующие документы:

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

налоговый номер;

реквизиты поставщиков услуг и лицевые счета.

Если военный не может подать заявление лично (через службу, лечение и т.д.), это может сделать член семьи – при наличии документа, подтверждающего родственную связь,

– объяснили в Минсоцполитики.

Льготы предоставляются в денежной форме. Таким образом человек ежемесячно самостоятельно оплачивает полную стоимость ЖКУ.

Обратите внимание! Средства выплачиваются Пенсионным фондом на банковский счет или через "Укрпочту", а способ выплаты указывается в заявлении.