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Экономика Соцвыплаты Льготы для военных: как оформить скидки для оплаты коммуналки
25 июня, 14:05
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Льготы для военных: как оформить скидки для оплаты коммуналки

Валерия Моргун
Основні тези
  • Военнослужащие и их семьи в Украине имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг.
  • Скидки зависят от статуса (УБД, инвалидность, участники войны, члены семей погибших).

В Украине военнослужащие, ветераны и их семьи имеют право на льготы. В том числе и на помощь по оплате коммунальных услуг.

Льготы для военных

Речь идет о скидках на вывоз мусора, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, управление домом, оплату счетов за электроэнергию, воду, газ и т.д., пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Размер льготы зависит от статуса человека:

  • УБД – 75% скидки;
  • лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;
  • участники войны – 50%;
  • члены семей погибших – 50%.

Льготу можно оформить онлайн (через мобильное приложение или портал ПФУ), лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦНАП или военную администрацию. Для этого нужны следующие документы:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
  • налоговый номер;
  • реквизиты поставщиков услуг и лицевые счета.

Если военный не может подать заявление лично (через службу, лечение и т.д.), это может сделать член семьи – при наличии документа, подтверждающего родственную связь,
– объяснили в Минсоцполитики.

Льготы предоставляются в денежной форме. Таким образом человек ежемесячно самостоятельно оплачивает полную стоимость ЖКУ.

Обратите внимание! Средства выплачиваются Пенсионным фондом на банковский счет или через "Укрпочту", а способ выплаты указывается в заявлении.