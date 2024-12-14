Какие льготы и пенсии имеют лица с инвалидностью III группы в 2025 году
Лица с инвалидностью имеют право на различные льготы, зависящие от группы инвалидности, которая им присвоена. Также на наличие льгот и выплат влияет то, работает ли человек.
Выплаты для лиц с инвалидностью III группы
Размер минимальных выплат для лиц с III группой инвалидности зависит от нескольких факторов: продолжает ли человек работать, а также от времени наступления инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В частности, существуют следующие ставки:
- Для лиц с инвалидностью с детства выплата составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- Для лиц, которые приобрели инвалидность до достижения 18 лет, выплата составляет 70% от прожиточного минимума.
Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы зависят от того, работает ли лицо:
- Если лицо с III группой не работает, его минимальная выплата составляет 2 520 гривен.
- Если лицо работает, выплата уменьшается до 2 093 гривен.
Обратите внимание! Что пенсия для лиц с инвалидностью III группы равна 50% от пенсии по возрасту, определенной для того же лица.
Льготы для лиц с инвалидностью
Лица с инвалидностью III группы имеют право на ряд льгот, в частности при трудоустройстве.
Например, они не обязаны проходить испытательный срок. Работающие лица с III группой инвалидности могут также воспользоваться такими льготами:
- Отпуск без сохранения заработной платы на срок до 30 дней в год.
- Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы – 14 дней в год.
- Плюс 2 дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному отпуску.
Образовательные и медицинские льготы
Лица с инвалидностью III группы также имеют льготы в образовании и при получении медицинских услуг:
Образование:
- Студенты с инвалидностью III группы, которые получили стипендию, продолжают получать ее в полном объеме.
- Абитуриенты с высокими баллами при поступлении могут быть зачислены вне конкурса.
- Дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, имеют возможность бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.
Медицинские льготы:
- Лицам с инвалидностью III группы предоставляются льготы на получение медицинских изделий, таких как протезы зубов.
- Они могут также получить средства, необходимые для реабилитации.
- Если есть соответствующее медицинское заключение, можно получить льготные условия для получения кресла с электроприводом.