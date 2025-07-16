Украинцы с инвалидностью III группы: какие доплаты они смогут получить в августе

Некоторые украинцы могут получить надбавки к пенсии. Для этого лица должны соответствовать определенным критериям.

Какие доплаты лицам с инвалидностью III группы?

Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста человека, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Деньги начинают начислять со дня достижения этого возраста. В частности начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения. То есть за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

Однако из условий – не только возраст. Получить помощь могут те пенсионеры, чей общий размер выплат не превышает 10340,35 гривны.

Сумма компенсаций сейчас такая:

пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет – 300,00 гривен.

от 75 до 80 лет – 456,00 гривен;

от 80 лет до 570,00 гривен.

Обратите внимание! К пенсии доплачивается только одна компенсационная доплата. Это означает, что после достижения возраста 70 лет получали 300 гривен, после 75 лет – 456,00 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.