Как избежать лимитов на переводы с карты на карту

С 1 июня в украинских банках будут действовать новые ограничения по карточным переводам. Однако некоторые категории граждан при определенных условиях могут избежать лимитов.

Как отменить ограничения на карточные переводы

Воспользоваться этой возможностью могут украинцы, которые осуществляют крупные транзакции, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Значительные суммы могут переводить волонтеры или ФЛП, однако для этого надо предоставить банку следующие документы:

справку ОК-5 или ОК-7 из ПФУ (сформировать можно онлайн через Дію или в ЦНАПе);

декларацию о доходах из Государственной налоговой службы;

выписку о зарплатных начислениях от работодателя;

справку о социальных выплатах или других зачислениях из госорганов;

подтверждение доходов членов семьи (при условии совместного ведения хозяйства);

документы о полученных гонорарах или поддержке волонтерских фондов.

Когда банк рассмотрит документы, то может отменить или существенно повысить лимиты.

Какие банки ограничат переводы

К банкам, которые введут новые лимиты на карточные переводы, относятся:

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Приватбанк";

"Универсал банк" (monobank);

"Укрэксимбанк";

"Укргазбанк";

"КристалБанк";

"Глобус Банк", "МТБ Банк";

"Радабанк";

"Идея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"ЕПБ";

"Клиринговый дом";

"Поликомбанк";

"Банк Траст-Капитал";

"Украинский банк реконструкции и развития";

"Окси банк";

"Первый инвестиционный банк";

"Агропросперис Банк";

"НоваПей" (NovaPay);

"ПроКредит Банк";

"Коминбанк";

"Правэкс банк";

ФК "ЭВО" (RozetkaPay);

"Украинский капитал";

"Сенс Банк";

"Скай-Банк";

"Пиреус Банк МКБ";

"Банк инвестиций и сбережений".

Обратите внимание! С 1 февраля 2025 года клиенты банков со "средним" и "низким" уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит на переводы уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц.