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31 мая, 08:32
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Какими будут лимиты на переводы с 1 июня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • С 1 июня изменятся лимиты на карточные переводы.
  • Новые лимиты: клиенты, которые подпадают под низкий и средний риски – 100 тысяч грн, высокий риск – 50 тысяч грн.

С 1 июня изменятся лимиты на карточные переводы. Они будут уменьшены для некоторых категорий лиц.

Как изменятся лимиты на переводы в июне 2025 года

Банкир Сергей Мамедов в комментарии 24 Каналу указал, что лимиты на переводы вводят для того, чтобы эффективнее противодействовать мошенникам.

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Сергей Мамедов

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка

Только в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.

Какими теперь будут лимиты на переводы:

  • для клиентов низкого риска – 100 тысяч гривен в месяц;
  • среднего риска – 100 тысяч гривен;
  • высокого риска – 50 тысяч гривен.

Обратите внимание! Подтвердить доходы можно благодаря определенным документам. Речь идет, в частности, о налоговой декларации.