Какими будут лимиты на переводы с 1 июня
- С 1 июня изменятся лимиты на карточные переводы.
- Новые лимиты: клиенты, которые подпадают под низкий и средний риски – 100 тысяч грн, высокий риск – 50 тысяч грн.
С 1 июня изменятся лимиты на карточные переводы. Они будут уменьшены для некоторых категорий лиц.
Как изменятся лимиты на переводы в июне 2025 года
Банкир Сергей Мамедов в комментарии 24 Каналу указал, что лимиты на переводы вводят для того, чтобы эффективнее противодействовать мошенникам.
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Только в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.
Какими теперь будут лимиты на переводы:
- для клиентов низкого риска – 100 тысяч гривен в месяц;
- среднего риска – 100 тысяч гривен;
- высокого риска – 50 тысяч гривен.
Обратите внимание! Подтвердить доходы можно благодаря определенным документам. Речь идет, в частности, о налоговой декларации.