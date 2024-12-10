Лимиты на переводы уменьшатся: банки договорились о новых ограничениях

10 декабря 2024, 16:57
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Автор: Екатерина Добровольская

Украинские банки договорились ввести новые ограничения на карточные переводы. Минимальный лимит переводов установлен на уровне 50 тысяч гривен в месяц. Ограничения охватывают все типы транзакций, включая переводы с помощью IBAN.

Какие новые лимиты на переводы

Крупнейшие банки Украины подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Согласно ему, банки договорились ввести новые лимиты на исходящие переводы при отсутствии документального подтверждения доходов клиентов.

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Для клиентов с "высоким" уровнем риска устанавливается лимит в 50 тысяч гривен в месяц. Впрочем, для клиентов со "средним" и "низким" уровнем риска:

  • с 1 февраля 2025 года – лимит до 150 тысяч гривен в месяц;
  • с 1 июня 2025 года –  лимит уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц.

Обратите внимание! Лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.

Кроме этого, банки ограничат количество счетов до трех в одной валюте для клиентов без подтвержденных источников доходов. Это не касается депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для программ государственной поддержки, таких как еВидновлення или "Национальный кешбэк".

Какие банки уже подписали документ

Документ подписали такие банки: "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Приватбанк", "Правэкс Банк", ПУМБ, "Райффайзен Банк", "Универсал Банк" и "ТАСкомбанк". Меморандум остается открытым для присоединения других финансовых учреждений.