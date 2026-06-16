Топливный шок в России: один из крупнейших производителей ввел жесткие ограничения

Одна из крупнейших в России нефтяных компаний – "Татнефть" – ввела ограничения на продажу топлива по всей стране. Ограничения действуют как на бензин, так и на дизельное топливо.

Какие ограничения на топливо действуют

Об этом представители компании сообщили в ответ на запрос российского издания "Коммерсант".

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Согласно данным издания, на заправках "Татнефти" водителям разрешают приобретать не более 20 литров бензина на один легковой автомобиль.

В отношении дизельного топлива также действуют лимиты:

до 40 литров дизеля на легковые автомобили;

и до 200 литров топлива для грузового транспорта.

Более того, на оплату топлива тоже ввели ограничения – заправить машину можно только за наличные.

Лимиты начали вводить еще с прошлой пятницы. Сначала они распространились на Татарстан, Удмуртию, Москву и Санкт-Петербург. Впоследствии они коснулись Оренбургской, Нижегородской, Воронежской, Самарской областей, а затем – и других.

Впрочем, местные власти в российских регионах уверяют жителей, что намерены "ликвидировать дефицит в кратчайшие сроки"

Почему ввели лимиты на топливо

Введение лимитов на топливо на АЗС "Татнефти" произошло после ударов украинских дронов 12 июня. Тогда беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске и полностью остановили переработку нефти.

После атак и пожаров обе первичные установки нефти общей мощностью 43 тысячи тонн в сутки остановили работу. Именно этот НПЗ является крупнейшим среди всех в структуре "Татнефти".

Добавим, что компания "Татнефть" входит в число крупнейших производителей нефти и газа России. Она управляет более чем 2 тысячами АЗС в пяти странах, из них около 800 — российские.

Напомним, по оценкам аналитиков, удары по российским НПЗ привели к резкому сокращению переработки нефти. В конце первой недели июня этот показатель опустился ниже 4 миллионов баррелей в сутки, что стало худшим результатом для России за последние 24 года.

В настоящее время не работает почти треть мощностей российских НПЗ. Из-за этого проблемы с топливом охватили как минимум 25 регионов России.