Конец энергетического шантажа: что изменится завтра для стран Балтии

Литва, Латвия и Эстония завершают переход от российской энергосистемы к европейской. Что это означает для стран и что для них изменится с завтрашнего дня, читайте дальше.

Конец энергетического шантажа

Москва потеряет рычаг энергетического шантажа в отношении Латвии, Литвы и Эстонии после 8 февраля, сообщила в соцсети Х верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, передает 24 Канал.

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Поэтому, Литва, Латвия и Эстония полностью отключатся от энергосетей России и Беларуси.

Завтра Литва, Латвия и Эстония навсегда отключатся от энергосетей России. Россия больше не может использовать энергетику как инструмент шантажа,

– написала она.

В течение двух дней их системы будут работать в автономном режиме для проверки. Ранее министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отметил, что это отключение является важным шагом для укрепления энергетической безопасности стран Балтии.

Обратите внимание! 9 февраля страны Балтии синхронизируются с европейской энергетической системой. Это означает, что Калининградская область России останется в энергетической изоляции без доступа к внешним электросетям.