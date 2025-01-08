Литва усиливает защиту энергосети на фоне отключения от России

Литва усиливает безопасность своих энергосетей перед отключением от энергосистемы России. Страна хочет обеспечить стабильные поставки энергии и защитить важную инфраструктуру от возможных угроз со стороны России.

Литва усиливает энергетическую безопасность

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас заявил, что правительство обратилось к полиции с просьбой обеспечить охрану соединения с Польшей из-за возможных попыток срыва планируемого отсоединения, передает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Мы видим очень четкие и однозначные попытки оппонентов нарушить этот процесс. Именно поэтому мы принимаем меры для защиты нашей инфраструктуры,

– заявил Гинтаутас Палюцкас.

В то же время ранее сообщалось, что Польша и страны Балтии планируют потратить 600 миллионов евро на защиту своих энергосистем от российских диверсий. Проекты, которые планируют реализовать операторы основных энергетических сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Председатель правления энергетической компании Elering в Эстонии, Калле Кильк, выразил надежду, что эти проекты получат поддержку от Фонда сплочения Европы.