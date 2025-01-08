Литва посилює енергетичну безпеку

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палюцкас заявив, що уряд звернувся до поліції з проханням забезпечити охорону з'єднання з Польщею через можливі спроби зриву планованого від'єднання, передає 24 Канал із посиланням на агентство Reuters.

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Ми бачимо дуже чіткі та однозначні спроби опонентів порушити цей процес. Саме тому ми вживаємо заходів для захисту нашої інфраструктури,

– заявив Гінтаутас Палюцкас.

Водночас раніше повідомлялось, що Польща та країни Балтії планують витратити 600 мільйонів євро на захист своїх енергосистем від російських диверсій. Проєкти, які планують реалізувати оператори основних енергетичних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Голова правління енергетичної компанії Elering в Естонії, Калле Кільк, висловив сподівання, що ці проєкти отримають підтримку від Фонду згуртування Європи.