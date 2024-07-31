Имеют ли льготы на коммунальные услуги люди с инвалидностью III группы

В Украине для людей с инвалидностью предусмотрены определенные льготы. Они зависят от группы, которую назначили лицу.

Как уменьшить размер коммуналки

Люди с III группой инвалидности не имеют льгот на оплату коммуналки. Однако, такие граждане все же смогут уменьшить размер своих ЖКУ.

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Чтобы коммуналка была дешевле, украинцы имеют возможность оформить субсидию. Для этого нужно обратиться в ответственные органы. Такая опция доступна как онлайн, так и оффлайн.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

удостоверение личности;

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;

справку о доходах.

В некоторых случаях, летом размер субсидии может быть нулевым. Это не значит, что такая льгота отменяется полностью. При наступлении отопительного сезона, субсидия будет пересчитана и, если в этом есть потребность, увеличена.

Во внимание берутся доходы и расходы всех членов домохозяйства, которые реально проживают по указанному адресу.