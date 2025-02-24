Самые масштабные санкции против России: Британия ударила по военной машине Кремля

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против Кремля, который затрагивает не только российские компании, но и олигархов. Кто еще попал под новые санкции, читайте далее.

На что направлены новые санкции от Великобритании

Новые санационные меры нацелены на финансовые потоки, наполняющие военный бюджет Кремля, а также на российскую армию, зарубежные структуры, которые ее поддерживают, и уязвимые цепи поставок, передает 24 Канал со ссылкой на британское правительство.

Читайте также: ЕС бьет по ключевым секторам России: 16-й пакет санкций в третью годовщину полномасштабной войны

Министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что этот пакет, крупнейший за три года, подчеркивает приверженность Великобритании Украине.

Каждая разрушенная линия военного снабжения, каждый заблокированный рубль, каждый разоблаченный пособник путинской агрессии – это шаг к справедливому и длительному миру, а также к безопасности и процветанию в Великобритании, что является частью Плана изменений этого правительства,

– подчеркнул Лемми.

В частности, под санкции Великобритании попали компании, поставляющие станки, электронику и микропроцессоры для российской оружейной промышленности. Они расположены в нескольких третьих странах, включая Центральную Азию, Турцию, Таиланд, Индию и Китай – ключевого поставщика критических товаров для российской армии.

Кого еще затронет новый пакет ограничений