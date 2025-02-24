Самые масштабные санкции против России: Британия ударила по военной машине Кремля
В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против Кремля, который затрагивает не только российские компании, но и олигархов. Кто еще попал под новые санкции, читайте далее.
На что направлены новые санкции от Великобритании
Новые санационные меры нацелены на финансовые потоки, наполняющие военный бюджет Кремля, а также на российскую армию, зарубежные структуры, которые ее поддерживают, и уязвимые цепи поставок, передает 24 Канал со ссылкой на британское правительство.
Читайте также: ЕС бьет по ключевым секторам России: 16-й пакет санкций в третью годовщину полномасштабной войны
Министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что этот пакет, крупнейший за три года, подчеркивает приверженность Великобритании Украине.
Каждая разрушенная линия военного снабжения, каждый заблокированный рубль, каждый разоблаченный пособник путинской агрессии – это шаг к справедливому и длительному миру, а также к безопасности и процветанию в Великобритании, что является частью Плана изменений этого правительства,
– подчеркнул Лемми.
В частности, под санкции Великобритании попали компании, поставляющие станки, электронику и микропроцессоры для российской оружейной промышленности. Они расположены в нескольких третьих странах, включая Центральную Азию, Турцию, Таиланд, Индию и Китай – ключевого поставщика критических товаров для российской армии.
Кого еще затронет новый пакет ограничений
- Впервые санкции коснулись иностранных банков – под удар попал киргизский "Керемет Банк", который помогал России обходить международные финансовые ограничения.
- Также Великобритания ввела санкции против 13 российских целей, включая ООО "Грант-Трейд" и его владельцев Марата Мустафаева с сестрой Динарой, которые поставляли передовые европейские технологии для поддержки войны.
- Санкции также затронули 40 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, увеличив общее количество заблокированных танкеров до 133 – наибольшее количество среди европейских стран.
- Кроме того, ограничения были наложены на 14 новых российских олигархов, включая миллиардера Романа Троценко, который контролирует ключевые сектора экономики России.