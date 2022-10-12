Во Львове и области полностью восстановили электроснабжение

12 октября 2022 , 12:37
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Источник:

Львовский городской совет

12 октября во Львове полностью восстановили подачу воды и света после российской ракетной атаки. По состоянию на утро все системы уже работают.

Также в городе нет проблем с транспортом. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Во Львовской области восстановили электроснабжение

Как стало известно, сейчас во Львове и регионе снова подача воды и света. Общественный транспорт тоже курсирует по-прежнему.

Спасибо всем работникам коммунальных и аварийных служб за вашу скорую работу! Вы невероятны!
– отметили в горсовете.

Напомним, что 11 октября во время воздушной тревоги враг нанес удары по территории Львовщины – тремя ракетами. Их выпустили из акватории Каспийского моря. Еще одну ракету воины ПВО сбили.

"С ликвидацией последствий ударов боролись наши специалисты. Электроснабжение во всех населенных пунктах уже возобновлено", – подчеркнул глава ОВА Максим Козицкий.

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Автор: Софія Ковнір