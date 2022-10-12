Також у місті немає проблем із транспортом. Про це повідомили у Львівській міській раді.

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На Львівщині відновили електропостачання

Як стало відомо, нині у Львові та регіоні знову є подача води та світла. Громадський транспорт теж курсує без змін.

Дякуємо всім працівникам комунальних та аварійних служб за вашу швидку роботу! Ви неймовірні!

– зазначили у міськраді.

Нагадаємо, що 11 жовтня під час повітряної тривоги ворог завдав ударів по території Львівщини – трьома ракетами. Їх випустили з акваторії Каспійського моря. Ще одну ракету воїни ППО збили.

"Із ліквідацією наслідків ударів боролися наші фахівці. Електропостачання у всіх населених пунктах уже відновили", – підкреслив глава ОВА Максим Козицький.

Львів опинився під ракетною атакою

11 жовтня під час масштабної повітряної тривоги у Львові пролунали декілька вибухів.

Очільник регіону Максим Козицький заявив, що на Львівщині прогриміло 3 вибухи. Інформації про постраждалих немає.

Після вибухів частина міста залишилася без електропостачання.

Також були перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Нагадаємо, що також загарбники атакували Львів і 10 жовтня. Ворог випустив по Львівщині відразу 15 ракет.

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