Також у місті немає проблем із транспортом. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Важливо Щоб привести до ладу пошкоджені підстанції Львівщини, потрібні місяці, – Садовий
На Львівщині відновили електропостачання
Як стало відомо, нині у Львові та регіоні знову є подача води та світла. Громадський транспорт теж курсує без змін.
Дякуємо всім працівникам комунальних та аварійних служб за вашу швидку роботу! Ви неймовірні!
– зазначили у міськраді.
Нагадаємо, що 11 жовтня під час повітряної тривоги ворог завдав ударів по території Львівщини – трьома ракетами. Їх випустили з акваторії Каспійського моря. Ще одну ракету воїни ППО збили.
"Із ліквідацією наслідків ударів боролися наші фахівці. Електропостачання у всіх населених пунктах уже відновили", – підкреслив глава ОВА Максим Козицький.
Львів опинився під ракетною атакою
- 11 жовтня під час масштабної повітряної тривоги у Львові пролунали декілька вибухів.
- Очільник регіону Максим Козицький заявив, що на Львівщині прогриміло 3 вибухи. Інформації про постраждалих немає.
- Після вибухів частина міста залишилася без електропостачання.
- Також були перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.
- Нагадаємо, що також загарбники атакували Львів і 10 жовтня. Ворог випустив по Львівщині відразу 15 ракет.
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