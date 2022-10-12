Также в городе нет проблем с транспортом. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Важно Чтобы привести в порядок поврежденные подстанции Львовской области, нужны месяцы, – Садовый

Во Львовской области восстановили электроснабжение

Как стало известно, сейчас во Львове и регионе снова подача воды и света. Общественный транспорт тоже курсирует по-прежнему.

Спасибо всем работникам коммунальных и аварийных служб за вашу скорую работу! Вы невероятны!

– отметили в горсовете.

Напомним, что 11 октября во время воздушной тревоги враг нанес удары по территории Львовщины – тремя ракетами. Их выпустили из акватории Каспийского моря. Еще одну ракету воины ПВО сбили.

"С ликвидацией последствий ударов боролись наши специалисты. Электроснабжение во всех населенных пунктах уже возобновлено", – подчеркнул глава ОВА Максим Козицкий.

Львов оказался под ракетной атакой

11 октября во время масштабной воздушной тревоги во Львове прогремели несколько взрывов.

Глава региона Максим Козицкий заявил, что на Львовщине прогремели 3 взрыва. Информации о пострадавших нет.

После взрывов часть города осталась без электроснабжения.

Также были перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах.

Напомним, что также захватчики атаковали Львов и 10 октября. Враг выпустил по Львовщине сразу 15 ракет.

Вас может заинтересовать – Скабеева уже отреагировала на прилеты во Львове: смотрите видео