Также в городе нет проблем с транспортом. Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Важно Чтобы привести в порядок поврежденные подстанции Львовской области, нужны месяцы, – Садовый
Во Львовской области восстановили электроснабжение
Как стало известно, сейчас во Львове и регионе снова подача воды и света. Общественный транспорт тоже курсирует по-прежнему.
Спасибо всем работникам коммунальных и аварийных служб за вашу скорую работу! Вы невероятны!
– отметили в горсовете.
Напомним, что 11 октября во время воздушной тревоги враг нанес удары по территории Львовщины – тремя ракетами. Их выпустили из акватории Каспийского моря. Еще одну ракету воины ПВО сбили.
"С ликвидацией последствий ударов боролись наши специалисты. Электроснабжение во всех населенных пунктах уже возобновлено", – подчеркнул глава ОВА Максим Козицкий.
Львов оказался под ракетной атакой
- 11 октября во время масштабной воздушной тревоги во Львове прогремели несколько взрывов.
- Глава региона Максим Козицкий заявил, что на Львовщине прогремели 3 взрыва. Информации о пострадавших нет.
- После взрывов часть города осталась без электроснабжения.
- Также были перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах.
- Напомним, что также захватчики атаковали Львов и 10 октября. Враг выпустил по Львовщине сразу 15 ракет.
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