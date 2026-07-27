Львов получил помощь от союзников: кто и какую поддержку оказал региону

Львовская область получила помощь от Литвы. Размер поддержки составляет около 40 тонн оборудования. Его направили в регион для поддержки энергетической инфраструктуры.

Какую помощь получила Львовская область

Помощь оказала литовская компания Litgrid AB, о чем идет речь на сайте Министерства энергетики Украины .

Со складов хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины во Львовскую область доставлено 39,7 тонны электротехнического оборудования . Его должны использовать следующим образом:

для проведения ремонтных и восстановительных работ;

повышение надежности работы высоковольтных электросетей;

укрепление энергетической стойкости Львовщины.

Отмечается, что Литва остается надежным партнером Украины по укреплению энергетической устойчивости. В частности, Вильнюс продолжает поддерживать украинский энергетический сектор.

Напомним, что Украина активно готовится к следующему отопительному сезону. Но Владимир Зеленский ранее заявлял, что не полностью доволен подготовкой. По его мнению, следует "быстрее включаться".

А на прошлой неделе украинские регионы получили энергетическое оборудование почти на 2,5 миллиона евро. Помощь оказали Литва, Австралия, Швеция и Великобритания .