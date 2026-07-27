Украина получила новую партию оборудования для энергетики

На минувшей неделе украинские регионы получили энергетическое оборудование общей стоимостью почти 2,5 миллиона евро, сообщает Минэнергетики . Помощь профинансировали Литва, Австралия, Швеция и Великобритания через Фонд поддержки энергетики Украины.

Как рассказали в Министерстве, международная поддержка позволяет оперативно восстанавливать и усиливать энергетическую инфраструктуру, которая продолжает испытывать повреждения из-за российских атак.

В частности, при поддержке Литвы и Австралии критически важное оборудование получила Харьковская область. В то же время, взносы Швеции позволили приобрести для НЭК "Укрэнерго" необходимые элементы энергетического оборудования, а финансирование Великобритании направили на закупку оборудования для энергетических объектов Винницкой области.

В Минэнерго отмечают, что такие поставки важны для подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, а также для повышения ее устойчивости и надежности в условиях военного положения.

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Между тем, Украина продолжает усиливать энергетическую систему, расширяя мощности газовой и возобновляемой генерации. Одновременно страна активно инвестирует в системы накопления электроэнергии, помогающие балансировать сеть во время пиковой нагрузки. В стране уже установлено около 1,8 гигаватта распределенной газовой генерации.