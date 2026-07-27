Україна отримала нову партію обладнання для енергетики

Минулого тижня українські регіони отримали енергетичне обладнання загальною вартістю майже 2,5 мільйона євро, повідомляє Міненергетики. Допомогу профінансували Литва, Австралія, Швеція та Велика Британія через Фонд підтримки енергетики України.

Як розповіли у Міністерстві, міжнародна підтримка дає змогу оперативно відновлювати та посилювати енергетичну інфраструктуру, яка продовжує зазнавати пошкоджень через російські атаки.

Зокрема, за підтримки Литви та Австралії критично важливе обладнання отримала прифронтова Харківська область. Водночас внески Швеції дозволили придбати для НЕК "Укренерго" необхідні елементи енергетичного обладнання, а фінансування Великої Британії спрямували на закупівлю устаткування для енергетичних об'єктів Вінницької області.

У Міненерго наголошують, що такі поставки є важливими для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, а також для підвищення її стійкості та надійності в умовах воєнного стану.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тим часом Україна продовжує посилювати енергетичну систему, розширюючи потужності газової та відновлюваної генерації. Одночасно країна активно інвестує у системи накопичення електроенергії, які допомагають балансувати мережу під час пікового навантаження. В країні вже встановлено близько 1,8 гігавата розподіленої газової генерації.