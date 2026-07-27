Яку допомогу отримала Львівська область

Допомога надала литовська компанія Litgrid AB, про що йдеться на сайті Міністерства енергетики України.

Зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України до Львівської області доставлено 39,7 тонни електротехнічного обладнання. Його мають використати таким чином:

для проведення ремонтних та відновлювальних робіт;

підвищення надійності роботи високовольтних електромереж;

зміцнення енергетичної стійкості Львівщини.

Наголошується, що Литва залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості. Зокрема, Вільнюс продовжує підтримувати український енергетичний сектор.

Нагадаємо, що Україна наразі активно готується до наступного опалювального сезону. Але Володимир Зеленський раніше заявляв, що не повністю задоволений підготовкою. На його думку, слід "швидше включатися".

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А минулого тижня українські регіони отримали енергетичне обладнання на майже 2,5 мільйона євро. Допомогу надали Литва, Австралія, Швеція та Велика Британія.