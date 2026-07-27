Какую помощь получила Львовская область
Помощь оказала литовская компания Litgrid AB, о чем идет речь на сайте Министерства энергетики Украины .
Со складов хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины во Львовскую область доставлено 39,7 тонны электротехнического оборудования . Его должны использовать следующим образом:
- для проведения ремонтных и восстановительных работ;
- повышение надежности работы высоковольтных электросетей;
- укрепление энергетической стойкости Львовщины.
Отмечается, что Литва остается надежным партнером Украины по укреплению энергетической устойчивости. В частности, Вильнюс продолжает поддерживать украинский энергетический сектор.
Напомним, что Украина активно готовится к следующему отопительному сезону. Но Владимир Зеленский ранее заявлял, что не полностью доволен подготовкой. По его мнению, следует "быстрее включаться".
А на прошлой неделе украинские регионы получили энергетическое оборудование почти на 2,5 миллиона евро. Помощь оказали Литва, Австралия, Швеция и Великобритания .