Европарламент одобрил предоставление Украине 18 миллиардов евро макрофина в 2023 году

В Европарламенте, наконец-то, одобрили регламент, позволяющий перечислить пакет поддержки Украине на сумму 18 миллиардов евро.

Сегодня Европарламент принял по так называемой срочной процедуре предложенное Советом ЕС изменение в регламенте макрофинансовой помощи плюс, которая позволяет 26 государствам-членам выступать гарантами займа как альтернативы бюджету ЕС.

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Что будет покрывать ссуда от ЕС

При проведении реформ долгосрочная ссуда для Украины на льготных условиях будет покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и обеспечение жильем.

В заявлении ЕП говорится, что заем также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая испытывает постоянные нападения со стороны России.

Венгрия недавно снова заблокировала макрофинансовую помощь для Украины. Евросоюзу пришлось пойти на уступки.

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Почему Венгрия согласилась

Венгрия отказалась от своего вето на макрофинансовую помощь Украине в обмен, в частности, на получение доступа к миллиардам евро из бюджета Евросоюза.

Важно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан зависим от России, но, с другой стороны, и от помощи ЕС. Поэтому он пытается безумно лавировать между этими двумя силами.