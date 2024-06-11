Как изменился размер максимальной пенсии

С 1 января прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривны. Соответственно, максимальная пенсия с этого момента составляет 23 610 гривен.

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Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов

– говорится в Законе Украины.

Заметьте! Если из-за определенных надбавок финальная сумма пенсии больше максимально возможной, выплата "округляется" до определенного максимума.

Какие пенсии у украинцев сейчас

В ПФУ подсчитали что по состоянию на 1 апреля этого года, самые большие пенсии – более 10 тысяч гривен имеют 12,06% пенсионеров. Другие граждане получают такие выплаты:

наибольшее количество лиц – 26,84% имеют пенсию до 3 000 гривен;

17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;

18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;

25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.

В течение 2024 года пенсии украинцев выросли. Этому способствовало проведение индексации, перерасчетов и начисление надбавок.