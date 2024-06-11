Як змінився розмір максимальної пенсії

З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривні. Відповідно, максимальна пенсія з цього моменту становить 23 610 гривень.

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Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів

– йдеться у Законі України.

Зауважте! Якщо через певні надбавки фінальна сума пенсії більша за максимально можливу, виплата "округлюється" до визначеного максимуму.

Які пенсії в українців зараз

У ПФУ підрахували що станом на 1 квітня цього року, найбільші пенсії – понад 10 тисяч гривень мають 12,06% пенсіонерів. Інші громадяни отримують такі виплати:

найбільша кількість осіб – 26,84% мають пенсію до 3 000 гривень;

17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;

18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;

25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.

Протягом 2024 року пенсії українців зросли. Цьому сприяло проведення індексації, перерахунків та нарахування надбавок.