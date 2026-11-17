Какой лимит выплат установлен в 2026 году

В ноябре 2026 года максимальный размер пенсии в Украине по общему правилу составляет 25 950 гривен в месяц, как сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Эта сумма привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и равна его десятикратному размеру.

Обратите внимание! Поскольку до конца года новых повышений в госбюджете не предусмотрено, этот показатель останется неизменным.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос до 2 595 гривен. Соответственно, максимальная пенсия автоматически поднялась до этой отметки, умноженной на десять. Если сравнивать с прошлым годом, то общий лимит вырос на 2 340 гривен, ведь в 2025 году он составлял 23 610 гривен.

В частности, Пенсионный фонд подтверждает, что именно такой верхний предел действует для абсолютного большинства украинских пенсионеров.

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Кого не касаются установленные ограничения

Несмотря на четкие правила, закон предусматривает исключения, когда фактическая выплата на карту может превышать 25 950 гривен. Главное условие касается даты выхода на заслуженный отдых: ограничение не распространяется на тех пенсионеров, которым выплаты назначили до 1 октября 2011 года. На это, в частности, указывает "Судебно-юридическая газета".

Важно! Именно тогда вступил в силу закон о реформировании пенсионной системы, который и ввел эти жесткие лимиты.

Однако сам факт назначения пенсии до октября 2011 года не гарантирует безграничного роста выплат. Для таких "старых" пенсий, которые уже превышают максимальный предел, действуют особые переходные положения.

Государство продолжает их выплачивать, но замораживает любые индексации и перерасчеты. Это означает, что сумма не будет расти до тех пор, пока общий максимальный размер пенсии в стране естественным путем не догонит размер этой конкретной выплаты.

Напомним, что минимальный размер пенсии в Украине может вырасти в следующем году. Сейчас он составляет 2 595 гривен. Но в 2027 году может увеличиться до 2 878 гривен.