Який ліміт виплат встановлено у 2026 році

У листопаді 2026 року максимальний розмір пенсії в Україні за загальним правилом становить 25 950 гривень на місяць, про що пише Пенсійний фонд України.

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Ця сума прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і дорівнює його десятикратному розміру.

Зверніть увагу! Оскільки до кінця року нових підвищень у держбюджеті не передбачено, цей показник залишатиметься незмінним.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2 595 гривень. Відповідно, максимальна пенсія автоматично підтягнулася до цієї позначки, помноженої на десять. Якщо порівнювати з минулим роком, то загальний ліміт зріс на 2 340 гривень, адже у 2025-му він складав 23 610 гривень.

Зокрема, Пенсійний фонд підтверджує, що саме така верхня межа діє для абсолютної більшості українських пенсіонерів.

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Кого не стосуються встановлені обмеження

Попри чіткі правила, закон передбачає винятки, коли фактична виплата на картку може бути вищою за 25 950 гривень. Головна умова стосується дати виходу на заслужений відпочинок: обмеження не поширюється на тих пенсіонерів, яким виплати призначили до 1 жовтня 2011 року. На це, зокрема, вказує "Судово-юридична газета".

Важливо! Саме тоді набув чинності закон про реформування пенсійної системи, який і запровадив ці жорсткі ліміти.

Однак сам факт призначення пенсії до жовтня 2011 року не гарантує безмежного зростання виплат. Для таких "старих" пенсій, які вже перевищують максимальну межу, діють особливі перехідні положення.

Держава продовжує їх виплачувати, але заморожує будь-які індексації та перерахунки. Це означає, що сума не буде зростати доти, поки загальний максимальний розмір пенсії в країні природним шляхом не наздожене розмір цієї конкретної виплати.

Нагадаємо, що мінімальний розмір пенсії в Україні може зрости наступного року. Зараз він становить 2 595 гривень. Але у 2027 році може збільшитися до 2 878 гривень.