Два газовых хранилища Украины попали под удар: что известно
11 апреля 2024, 11:02Читати новину українською
Источник:"Нафтогаз Украины"
Россияне продолжают атаковать энергосистему и инфраструктуру Украины. В частности, речь идет и о повреждении подземных газовых хранилищ "Нафтогаза".
Атака на украинские газовые хранилища
Поэтому, 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар во время массированной воздушной атаки. Как сообщили в пресс-службе, к счастью, сотрудники не пострадали.
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Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела,
– говорится в сообщении.
Как сообщалось, ночью Россия атаковала энергообъекты в четырех областях: в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской.
Что известно об ударах по ПХГ
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что во время ракетного обстрела рано утром 24 марта, а впоследствии и 29 марта пострадали объекты "Нафтогаза" на западе Украины.
- После удара, произошедшего 24 марта, "Укртрансгаз" уменьшил ежедневную пропускную способность на 6% в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
- Генеральный директор оператора газохранилищ "Укртрансгаз" Роман Малютин отметил, что благодаря оперативным действиям убытки не повлияли на возможность закачки газа в подземные хранилища.
- Он добавил, на ремонт поврежденного объекта является достаточным, поскольку поврежденное оборудование нужно только для обеспечения пикового отбора газа, начиная с января следующего года.