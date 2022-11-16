15 ноября Россия выпустила по Украине ракет на сумму до 900 миллионов долларов

Вчера, 15 ноября, России массовая ракетная атака по Украине обошлась в 900 миллионов долларов. Большинство ракет были сбиты силами ПВО.

Стоимость ракетной атаки по Украине

В Forbes посчитали, что выпуск более 90 ракет по Украине стоил государству-агрессору от 700 до 900 миллионов долларов. Это был один из самых массированных обстрелов с начала полномасштабной войны.

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Вчера Россия запускала по Украине ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Основная масса ракет была выпущена из бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Остальные ракеты – "Калибр", запускали с акватории Черного моря.

Как считали в Forbes

Для расчета стоимости массового ракетного обстрела 15 ноября Forbes использовал следующие оценки:

стоимость ракеты Х-101 - 13 миллионов долларов,

"Калибр" - 6,5 миллионов долларов,

Х-555 - 4 миллиона долларов.

Предыдущий массированный ракетный обстрел всей территории Украины россияне устроили 10 октября. Тогда войска государство-агрессор выпустило 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. Их стоимость составила от 400 до 700 миллионов долларов.

Обратите внимание! За первые два месяца войны россияне выпустили по Украине более 1,3 тысячи ракет. Это агрессорке-России стоило 7,5 миллиарда долларов.

Массовая ракетная атака 15 ноября: коротко