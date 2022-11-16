15 ноября Россия выпустила по Украине ракет на сумму до 900 миллионов долларов
Источник:Forbes
Вчера, 15 ноября, России массовая ракетная атака по Украине обошлась в 900 миллионов долларов. Большинство ракет были сбиты силами ПВО.
Стоимость ракетной атаки по Украине
В Forbes посчитали, что выпуск более 90 ракет по Украине стоил государству-агрессору от 700 до 900 миллионов долларов. Это был один из самых массированных обстрелов с начала полномасштабной войны.
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Вчера Россия запускала по Украине ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.
Основная масса ракет была выпущена из бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Остальные ракеты – "Калибр", запускали с акватории Черного моря.
Как считали в Forbes
Для расчета стоимости массового ракетного обстрела 15 ноября Forbes использовал следующие оценки:
- стоимость ракеты Х-101 - 13 миллионов долларов,
- "Калибр" - 6,5 миллионов долларов,
- Х-555 - 4 миллиона долларов.
Предыдущий массированный ракетный обстрел всей территории Украины россияне устроили 10 октября. Тогда войска государство-агрессор выпустило 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. Их стоимость составила от 400 до 700 миллионов долларов.Обратите внимание! За первые два месяца войны россияне выпустили по Украине более 1,3 тысячи ракет. Это агрессорке-России стоило 7,5 миллиарда долларов.
Массовая ракетная атака 15 ноября: коротко
- Тревога во время массового ракетного обстрела продолжалась около четырех часов. Советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Оккупанты запустили более 90 ракет, 70 из которых были сбиты силами ПВО.
- В результате ракетной атаки некоторые города и населенные пункты остались без электроэнергии. Так, например, 80% Львова осталась без света, тепла и горячей воды.
- Также впоследствии стало известно, что две ракеты упали на фермерское хозяйство в польской деревне вблизи границы с Украиной. В результате чего погибли двое поляков.
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