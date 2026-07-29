Катастрофа для мелких фермеров: как блокировка портов Украины может вызвать волну банкротств

В июле Россия активизировала обстрелы гражданских судов и украинских портов в Черном море, чем фактически заблокировала морской экспорт. Больше всего от сложившейся ситуации страдают аграрии, для которых этот канал сбыта является ключевым.

Влияние блокирования морского экспорта на аграриев

Ситуация с блокированием Россией морского экспорта представляет угрозу для всего агросектора Украины, однако больше всего от нее страдают мелкие фермеры. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам аграрной политики Денис Марчук.

Украинский агроэкспорт зависит от морского коридора, поскольку такая логистика является наиболее эффективной и экономически выгодной. За первое полугодие 2026 года около 90% всей агропродукции было вывезено из страны через порты Одесской области.

Сейчас же их инфраструктура и гражданские суда страдают от частых атак со стороны России. Это приводит к фактическому параличу морского экспорта в разгар уборки урожая, когда аграриям больше всего нужны валютная выручка и свободное место на складах для нового зерна.

По словам заместителя председателя Всеукраинской аграрной Рады Дениса Марчука, украинский агробизнес испытывает значительное давление из-за ситуации с экспортом. Цены на зерно внутри страны падают, и не все могут позволить себе удерживать его от продажи.

Денис Марчук Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской аграрной Рады Для мелких фермеров это вообще катастрофическая ситуация. У них нет ни систем хранения, ни денег. Они вынуждены за бесценок отдавать свою продукцию.

Малый агробизнес нуждается в деньгах, чтобы погашать кредиты и готовиться к осенней посевной. Поэтому вынужден сдавать зерно даже иногда себе в убыток, чтобы освободить площади.

Что известно об атаках России на морские порты Одесской области и гражданские суда

По данным Администрации морских портов Украины, только за первые две недели июля порты подверглись 23 обстрелам, а гражданские суда – 17 ударам. Погибли 11 человек, еще семеро получили ранения. Во второй половине месяца террор продолжился.

19 июля в результате удара по загруженному кукурузой торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау погибли 9 членов экипажа и украинский лоцман. Сухогруз получил значительные повреждения и 26 июля затонул примерно в 5 морских милях от побережья Одессы.

При выходе из порта Одесской области две атаки подверглось гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы. В результате попаданий на судне возник пожар. По предварительным данным, семерых членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти, а двое моряков пропали без вести.

По данным АМПУ, 27 июля были нанесены удары по заблокированным с 2022 года гражданским судам в портах Николаевской области, а 28 июля Россия трижды атаковала гражданское судно под флагом Либерии, которое стояло на якоре на подходах к Одесскому порту. На момент атаки корабль был без груза и экипажа.

Что будет, если аграрии останутся без морского экспорта и поддержки государства

По оценке Дениса Марчука, в условиях блокады портов запас устойчивости Украины составляет два – три месяца. Если в дальнейшем ситуация останется нерешенной, агросектор окажется в положении 2022 года. Для бизнеса это будет означать отсутствие оборотных средств и переполненные склады, а для мира – ухудшение продовольственной безопасности, поскольку страны не получат украинскую продукцию в срок.

Эксперты Всеукраинской аграрной Рады предупреждают, что на агросектор надвигается кризис убыточности производства, который может негативно повлиять на всю экономику Украины. Существует риск волны банкротств предприятий и разрыва производственного цикла.

По оценкам ВАР, в 2026 – 2027 маркетинговом году производство основных зерновых и масличных культур достигнет около 81,4 миллиона тонн. С учетом переходных остатков общий объем продукции для потребления и экспорта составит около 85 миллионов тонн.

Украине же потребуется экспортировать около 67 миллионов тонн агропродукции. Если порты не возобновят работу, существует риск сокращения ежемесячных возможностей вывоза зерна до 1,7 миллиона тонн в месяц.

Длительная блокада морских портов грозит образованием огромного товарного излишка: от 27,4 до 32,4 миллиона тонн агропродукции будет оказывать давление на рынок в течение всего маркетингового года,

– предупреждают в ВАР.

По данным ассоциации, в Украине фиксируется стремительное падение закупочных цен на сельскохозяйственные культуры, которые в некоторых случаях снизились до 7 тысяч гривен за тонну. Это ниже полной себестоимости производства.

Чтобы предотвратить кризис, аграрии призвали правительство принять ряд мер, которые могли бы поддержать агросектор:

льготное кредитование для пополнения оборотного капитала под осеннюю посевную;

реструктуризации действующих агрокредитов;

государственные гарантии по кредитам и пересмотр отдельных условий программы "5 – 7 – 9%".

Среди предложений ВАР также проведение аудита повреждений портовой инфраструктуры Большой Одессы и дунайских портов, определение приоритетных объектов для восстановления и финансирование ремонта и модернизации перевалочных мощностей.

Какие альтернативы морскому пути экспорта

Помимо морского коридора, Украина может воспользоваться другими способами экспорта агропродукции. К ним относятся: речные перевозки через порты Дуная, автомобильные и железнодорожные сообщения, паромные переправы. Однако они являются более дорогостоящими и не способны полностью компенсировать потерю морского экспорта, поскольку их мощности существенно ниже.

Несмотря на то, что Россия оказывает давление на морской коридор, экспортеры не спешат от него отказываться. Часть трейдеров начала переориентировать поставки пшеницы и других грузов на порты Дуная. Однако другая часть экспортеров решила подождать, надеясь на стабилизацию работы морских портов.