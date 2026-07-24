В июле Россия усилила обстрелы портов Большой Одессы и гражданских судов, стремясь парализовать морской экспорт сельскохозяйственной продукции. Блокада зернового коридора в Черном море наносит значительный ущерб аграриям, которые буквально зависят от этого маршрута.

Власти успокаивают и говорят о сложной, но не катастрофической ситуации и наличии альтернатив. Настроения же аграриев далеки от оптимизма, поскольку, с одной стороны, на них давят проблемы с морским экспортом, а с другой – скачок цен на топливо.

24 Канал поговорил с экспертами о положении украинского агробизнеса и рассказывает, почему остановка морского экспорта зерна может стать серьезным ударом для отрасли и какие пути смягчения последствий кризиса существуют.

Значение морского пути для украинского экспорта

Для аграрного сектора Украины морской путь экспорта имеет критически важное значение, поскольку он обеспечивает подавляющее большинство поставок продукции на внешние рынки. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

По приведенным экспертом данным, в январе – июне 2026 года 88,4% всей агропродукции из Украины экспортировалось морским путем. Речь идет о 24,6 миллиона тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки.

Больше всего грузов прошло через порт Черноморск – около 10,9 миллиона тонн. На Южный пришлось 8,3 миллиона тонн, а на Одессу – 4,9 миллиона тонн.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Система портов Большой Одессы является основным узлом перевалки, от стабильной работы которого зависят почти восемь из десяти тонн экспортной продукции в первой половине 2026 года. Морская логистика значительно эффективнее и экономически выгоднее любых альтернативных маршрутов, что стимулировало экспортеров массово ею пользоваться.

Зная об этой особенности украинского агроэкспорта, Россия пытается заблокировать морской путь сбыта зерна и таким образом нанести еще больший ущерб экономике. В 2022 году она сделала это впервые, почти на полгода перекрыв все торговые пути в Черном море. Блокада завершилась после подписания соглашения о безопасном коридоре при посредничестве ООН и Турции.

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Сейчас же Россия пытается реализовать подобный сценарий в разгар уборочной кампании, когда украинские аграрии нуждаются в валютной выручке для следующей посевной и в свободном месте в зернохранилищах для хранения нового урожая.

Эксперт по вопросам аграрной политики Денис Марчук в комментарии 24 Каналу отметил, что ситуация с морским экспортом является сложной, поскольку заход судов в порты Большой Одессы приостановился из-за российских обстрелов.

Денис Марчук Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Отсутствие судов автоматически приводит к сокращению отгрузок, а значит – к падению цен внутри страны. Продолжается уборка урожая, к тому же у нас большой объем переходных остатков прошлого сезона, которые также оказывают давление на места хранения и на цену. Их около 10 миллионов тонн.

При резком сокращении логистики рекордные остатки прошлогоднего урожая создают риски для хранения нового зерна. В Минагрополитики объявили, что в случае продолжения задержек с экспортом планируют обращаться за помощью к международным партнерам. Таким образом хотят обеспечить часть дополнительных мощностей для хранения 10 – 12 миллионов тонн зерна.

Усиление атак на портовую инфраструктуру и суда

За время полномасштабной войны Россия не прекращала обстреливать украинскую портовую инфраструктуру. Администрация морских портов подсчитала, что с начала полномасштабной войны Россия повредила или частично разрушила 1 002 объекта портовой инфраструктуры Украины и 221 гражданское судно. В результате атак пострадали 283 гражданских лица.

Интенсивность российских ударов по инфраструктуре в июле значительно возросла. Только за первые две недели месяца произошло 23 обстрела украинских портов и 17 ударов по гражданским судам. В результате атак погибли 11 человек, а еще семеро получили ранения.

Во второй половине июля террор продолжился. В результате атаки на загруженное кукурузой торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау погибли 9 членов экипажа и украинский лоцман.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью суда перестали заходить в украинские порты по решению владельцев. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, что еще 21 июля в порты заходили 4 – 5 судов, однако уже 22 июля движение остановилось.

Из-за усиления обстрелов стоимость фрахта судов выросла почти вдвое. Как отмечает аналитик Максим Гопка, плату за перевозку грузов повысили до более чем 40 долларов за тонну. Такое удорожание доставки затрудняет дальнейшие экспортные возможности страны.

Каковы последствия блокады украинских портов

На проблемы со сбытом отреагировали цены на зерно внутри страны. Эксперт Денис Марчук говорит, что товаропроизводители сегодня получают очень низкое предложение за раннюю зерновую группу, которую сейчас активно собирают. Все это происходит на фоне удорожания посевной из-за весеннего топливного кризиса, а также новой волны повышения цен во время уборочной кампании.

Молотить, косить нужно, потому что поле же не будет простаивать. Оно не может ждать целый месяц. Сейчас, когда стоит жара, нужно быстро проводить уборку зерновых культур. Поэтому (аграрии, – 24 Канал) и вынуждены продавать по более низкой цене, чтобы были хоть какие-то оборотные средства, хотя бы для закупки топлива,

– объясняет заместитель председателя ВАР.

Часть аграриев начала делать запасы топлива в мае, однако из-за военных угроз о больших объемах речи не идет. В конце концов, необходимость закупать топливо приведет к удорожанию себестоимости продукции.

Больше всего давления из-за сложившейся ситуации испытывает малый агробизнес. Владельцы больших и средних предприятий могут позволить себе придержать продукцию и подождать некоторое время. Мелкие же фермеры, не имея достаточных систем хранения и финансовых резервов, вынуждены даже порой в убыток продавать остатки. Им нужны деньги, чтобы погашать кредиты и готовиться к осенней посевной.

По предварительным оценкам Минэкономики во второй половине июня потери валютной выручки из-за блокады портов Одесской области могут составить 900 миллионов долларов ежемесячно.

По итогам июля можно ожидать значительного падения морского экспорта. По прогнозам аналитика УКАБ Максима Гопки, июльские объемы составят 2,8 – 3 миллиона тонн, что на 30% меньше показателей июня. В августе ситуация может стать еще более критической в случае полной остановки экспорта через глубоководные порты Большой Одессы.

Спасут ли альтернативы морскому коридору

У Украины есть альтернативные логистические маршруты для экспорта агропродукции, к которым относятся речные перевозки через порты Дуная, железнодорожные и автомобильные сообщения, а также паромные переправы.

Благодаря полной мобилизации этих путей Украина способна достичь максимального уровня экспортной пропускной способности до 3,7 миллиона тонн в месяц, что подтверждается опытом предыдущих лет. В частности, только дунайские порты способны переваливать до 2,4 миллиона тонн продовольствия,

– говорит аналитик.

В то же время он признает, что эти альтернативы не могут стать полноценной заменой глубоководным портам ввиду ряда причин:

Пропускная способность этих путей несколько лет не использовалась в полную силу. В первом полугодии 2026 года все альтернативные маршруты обеспечили экспорт 2,7 миллиона тонн, тогда как морские порты – 24,6 миллиона тонн. Их максимальная ежемесячная пропускная способность – до 3,7 миллиона тонн в месяц – уступает средним объемам морской перевалки, которые в 2024 году составляли около 4,43 миллиона тонн ежемесячно. Мгновенно перейти на эти маршруты невозможно. Этот процесс требует времени для масштабирования. Переориентация на альтернативные маршруты приводит к росту логистической себестоимости. Возможны риски транспортного коллапса, например, из-за скопления вагонов-зерновозов и длительных простоев на железной дороге.

В то же время добавляет проблем самый низкий за последние 30 лет уровень воды в Дунае. Это значительно ограничивает загрузку барж, курсирующих между украинскими портами Рени и Измаил и румынской Констанцей.

Автомобильная же логистика значительно удорожает экспорт зерна, в частности, учитывая существенное подорожание топлива в июле. По состоянию на 24 июля средняя цена на дизельное топливо в Украине, по данным Консалтинговой группы А-95, выросла до 85,23 гривны за литр (+2,23 гривны за день). В экспертных кругах говорят о вероятности дальнейшего повышения стоимости топлива.

Как государство может помочь аграриям

По оценке заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, запас устойчивости Украины в условиях блокады портов в Черном море составляет два-три месяца.

Далее, если ситуация не будет решаться, мы действительно перейдем в режим 2022 года, когда и отсутствие оборотных средств, и переполненные склады, и страны не получат вовремя украинскую продукцию, что приведет к обострению продовольственной ситуации в мире и росту цен. Они уже сейчас это ощущают. Когда пройдет некоторое время, ситуация станет еще острее,

– прогнозирует эксперт.

Чтобы попытаться урегулировать ситуацию с обстрелами гражданских судов, Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой созвать экстренное заседание 27 июля. Однако сложно прогнозировать, удастся ли таким образом повлиять на страну-агрессора.

По мнению Дениса Марчука, если решить проблему не удастся, нужно искать пути выхода из кризиса. Среди возможных вариантов, которые могут поддержать аграриев, эксперт называет следующие:

налоговые каникулы для товаропроизводителей и реструктуризация кредитов, которые помогли бы аграриям в условиях нехватки финансовых ресурсов;

для товаропроизводителей и реструктуризация кредитов, которые помогли бы аграриям в условиях нехватки финансовых ресурсов; кредиты под залог зерна , хранящегося на складах, для проведения осенней посевной;

, хранящегося на складах, для проведения осенней посевной; пересмотр в сторону смягчения критериев критичности предприятий, привязанных к финансовому обороту: из-за проблем с реализацией продукции он будет падать, поэтому аграрии теряют возможность проводить бронирование работников и продолжать работу.

Аналитик Максим Гопка отмечает, что аграриям стоит уже сейчас готовиться к форс-мажорам и планировать хранение части нового урожая (особенно кукурузы) в альтернативных хранилищах или полимерных рукавах.