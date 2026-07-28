Почему экспортеры не спешат отказываться от морского коридора

Из-за ужесточения угроз для украинского морского коридора часть трейдеров начала переориентировать поставки пшеницы и других грузов на Дунай. В то же время, как отмечают в Ассоциации международных экспедиторов Украины , массовый переход на альтернативные маршруты пока не состоялся.

Экспортеры занимают выжидательную позицию в надежде на стабилизацию работы морских портов, а не на использование более дорогих логистических решений. Кроме того, резкое увеличение перевозок не наблюдается ни через дунайские порты, ни через западные автомобильные пункты пропуска.

Главная причина состоит в том, что альтернативные маршруты не способны компенсировать мощности портов Большой Одессы. В 2024 году они перевалили около 97,2 миллиона тонн грузов, что в среднем составляет 8,1 миллиона тонн ежемесячно.

Какие возможности имеют альтернативные маршруты

Аналитики отмечают, что сухопутная логистика имеет значительные ограничения. По оценкам Barva Invest, максимальный объем экспорта по железной дороге и автомобильному транспорту в страны ЕС составил примерно 900 тысяч тонн в месяц, что в несколько раз меньше возможностей морских портов.

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Дунайское направление также имеет значительный потенциал, однако его возможности не безграничны. По данным Ukrainian Shipping Magazine, порты на Дунае могут обеспечивать перевалку около 1,3 миллиона тонн грузов в месяц, однако их работу ограничивают недостаточную глубину судового хода, риски для транспортной инфраструктуры и нехватку флота.

Дополнительной альтернативой может стать румынский порт Констанца, уже игравший важную роль в перевалке украинского экспорта. В то же время, в период активного сезона украинским грузам придется конкурировать за баржи, складские мощности, железнодорожную инфраструктуру и время обработки. Поэтому инвесторы и участники аграрного рынка внимательно следят за ситуацией вокруг морского коридора, ведь от его стабильной работы в значительной степени зависят объемы экспорта, валютные поступления и финансовые результаты украинских экспортеров.

Впрочем, Россия благодаря украинским ударам рискует зафиксировать самые низкие объемы экспорта пшеницы за июль с 2017 года. Причиной стали ограничения судоходства через Керченский пролив, которые существенно усложнили работу ключевых портов Азовского моря.