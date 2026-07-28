Чому експортери не поспішають відмовлятися від морського коридору

Через посилення загроз для українського морського коридору частина трейдерів почала переорієнтовувати поставки пшениці та інших вантажів на Дунай. Водночас, як зазначають в Асоціації міжнародних експедиторів України, масового переходу на альтернативні маршрути поки не відбулося.

Експортери займають вичікувальну позицію, сподіваючись на стабілізацію роботи морських портів, а не на використання дорожчих логістичних рішень. Крім того, різкого збільшення перевезень не спостерігається ні через дунайські порти, ні через західні автомобільні пункти пропуску.

Головна причина полягає в тому, що альтернативні маршрути не здатні компенсувати потужності портів Великої Одеси. У 2024 році вони перевалили майже 97,2 мільйона тонн вантажів, що в середньому становить 8,1 мільйона тонн щомісяця.

Які можливості мають альтернативні маршрути

Аналітики зазначають, що сухопутна логістика має суттєві обмеження. За оцінками Barva Invest, максимальний обсяг експорту залізницею та автомобільним транспортом до країн ЄС становив приблизно 900 тисяч тонн на місяць, що у кілька разів менше можливостей морських портів.

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Дунайський напрямок також має значний потенціал, однак його можливості не є безмежними. За даними Ukrainian Shipping Magazine, порти на Дунаї можуть забезпечувати перевалку близько 1,3 мільйона тонн вантажів на місяць, проте їхню роботу обмежують недостатня глибина суднового ходу, ризики для транспортної інфраструктури та нестача флоту.

Додатковою альтернативою може стати румунський порт Констанца, який уже відігравав важливу роль у перевалці українського експорту. Водночас у період активного сезону українським вантажам доведеться конкурувати за баржі, складські потужності, залізничну інфраструктуру та час обробки. Саме тому інвестори та учасники аграрного ринку уважно стежать за ситуацією навколо морського коридору, адже від його стабільної роботи значною мірою залежать обсяги експорту, валютні надходження та фінансові результати українських експортерів.

Втім Росія завдяки українським ударам ризикує зафіксувати найнижчі обсяги експорту пшениці за липень із 2017 року. Причиною стали обмеження судноплавства через Керченську протоку, які суттєво ускладнили роботу ключових портів Азовського моря.