Никто ничего не обещал: какой будет помощь от других государств в 2024 году

В настоящее время проводятся активные переговоры по международной финансовой помощи Украине в 2024 году. Сейчас этот вопрос еще не решен до конца.

Финансовая помощь от других стран в 2024 году

Министр финансов Сергей Марченко рассказал в телемарафоне, что ситуация пока неопределенна, однако так было и в прошлом году.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Ситуация не определена и никто никому еще ничего не гарантировал. Но так было и в прошлом году. И в этом году мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех потребностей.

Он надеется, что Украине удастся убедить другие страны в необходимости финансовой помощи. Также важно доказать партнерам, что их средства используют по назначению.

Мы готовы будем отчитываться за каждый доллар полученной помощи. Мы это уже делаем. У нас достаточно тесное сотрудничество со структурами со стороны США, у нас постоянно проводится аудит, и каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко, и мы постоянно предоставляем всю информацию, чтобы продемонстрировать, каким образом эта помощь используется,

– объяснил он.

Как украинцы собрали 235 миллионов на дроны и кто больше всего задонатил

Нынешние расходы на безопасность и оборону составили 1,6 триллиона гривен – это самая большая статья из бюджета-2023.

Недавно платформа UNITED24, фонд помощи армии "Вернись живым" и monobank объединили усилия и объявили операцию "Единство". Все это для того, чтобы собрать средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом для военных, совершающих наступательные действия.

В собрании приняло участие 303 659 человек и сотня украинских бизнесов. Его удалось закрыть всего за 3 дня, собрав 235 миллионов гривен. Больше всего задонатили: