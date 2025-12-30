В 2025 году Украина получила более 50 миллиардов долларов международной поддержки

В 2025 году Украина привлекла 52,4 миллиарда долларов США внешнего финансирования. Международная поддержка позволила полностью обеспечить социально-гуманитарные расходы.

Какой была международная поддержка?

В то же время все внутренние финансовые ресурсы направили на сектор безопасности и обороны. Детали рассказали в Министерстве финансов Украины во вторник, 30 декабря, передает 24 Канал.

По словам главы ведомства Сергея Марченко, объем международной финансовой поддержки стал результатом плодотворной работы команды президента Владимира Зеленского, премьер-министра Юлии Свириденко, правительства, Минфина и партнеров.

В 2025 году эти средства позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы: пенсионные выплаты, заработные платы, а именно в сфере образования и здравоохранения, социальную защиту населения и гуманитарные программы. В частности, среди доноров:

37,9 миллиардов долларов США – ERA Loans (условные долговые обязательства);

12,1 миллиарда долларов США – ЕС, Ukraine Facility (11,5 миллиарда – кредиты, 668 миллионов – гранты);

912 миллионов долларов США – МВФ (кредиты), поскольку Украина успешно прошла два просмотра программы Extended Fund Facility;

733 миллиона долларов США – Всемирный банк (кредиты);

453 миллиона долларов США – Япония (кредиты);

232 миллиона долларов США – БРРЕ (кредиты).

К слову, наибольший объем бюджетной поддержки (более 70%) поступил в рамках механизма стран G7 ERA Loans. Средства погашаются благодаря доходам от замороженных активов России. Общий объем составляет 50 миллиардов долларов США на 2025 – 2026 годы. ЕС уже направил свою часть в рамках инструмента – это 18,1 миллиарда евро.

Япония предоставила Украине помощь в рамках трех проектов Всемирного банка:

DRIVE – 190 миллионов долларов на повышение устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры и восстановления мостов;

SURGE – 183 миллионов долларов на создание современной системы управления публичными инвестициями в условиях войны и послевоенного восстановления;

RISE – 80 миллионов долларов на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.

В то же время от Банка развития Совета Европы Украина получила средства на непрерывное финансирование выплат для ВПЛ, в частности покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей.

В следующем году вызовы сохраняются. Мы уже имеем достижения в мобилизации необходимых ресурсов и уверенность в том, что приоритетные расходы будут профинансированы,

– подытожил Марченко.

Интересно! Всего с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину почти 168 миллиардов долларов США бюджетной поддержки. В частности, по данным Свириденко, только ЕС предоставил 70,7 миллиардов евро.

Что известно о новой программе МВФ?