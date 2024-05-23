Как обстрелы энергетики скажутся на государственном бюджете и что будет со светом зимой

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о последствиях энергетических атак России. Он заявил, что обстрелы российскими войсками украинских энергетических объектов приведут к экономическим потерям и снижению доходов государственного бюджета.

Как обстрелы влияют на экономику

По словам министра финансов, перебои в электроснабжении негативно влияют на критически важные отрасли экономики.

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Сергей Марченко Научная степень/должность Конечно, последние обстрелы энергетики не добавляют оптимизма. Министерство экономики и Национальный банк уже пересмотрели прогнозы ВВП. Они считают, что потеря где-то будет до процента ВВП, уже в том числе как следствие этих обстрелов.

Марченко подчеркнул, что обстрелы также негативно отображаются на показателях бюджетных поступлений.

Перебои с электроэнергией могут повлиять и повлияют на работу бизнеса, и конечно хотелось бы минимизировать это влияние,

– отметил министр.

Отметим, что в марте 2024 года российские войска возобновили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, что повлекло дефицит электроэнергии в стране.

Что будет с электроэнергией зимой

В результате, Национальный банк Украины пересмотрел свои прогнозы по росту ВВП в 2024 году с 3,6% до 3,0%. Также, Министерство экономики оценило рост экономики в апреле на уровне 4,3%, что является меньшим показателем по сравнению с 4,6% в марте.

В разговоре с 24 Каналом энергетический аналитик Геннадий Рябцев отметил, что в случае надлежащей подготовки Украины к отопительному сезону летом, проблемы с электроснабжением зимой могут не быть критическими.

Эксперт подчеркивает, что возможность обеспечения стабильного энергоснабжения зимой будет зависеть от скорости восстановления электросетей в населенных пунктах, территориальных общинах, и промышленных объектах после последних атак.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Если граждане будут требовать от органов местного самоуправления, от руководства территориальных общин, обеспечить их, как потребителей, автономным питанием от малых электростанций, которые должны быть установлены в этом регионе, то тогда никаких проблем с энергоснабжением не будет.

Рябцев также отмечает, что инициативы общественности и местного самоуправления по установке малых автономных электростанций могут решить проблемы с энергоснабжением в регионах.

Он предупреждает, что без восстановления поврежденной инфраструктуры до зимы, существует большая вероятность отключений света.