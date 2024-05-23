Как обстрелы энергетики скажутся на государственном бюджете и что будет со светом зимой
Источник:"Громадське радіо"
Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о последствиях энергетических атак России. Он заявил, что обстрелы российскими войсками украинских энергетических объектов приведут к экономическим потерям и снижению доходов государственного бюджета.
Как обстрелы влияют на экономику
По словам министра финансов, перебои в электроснабжении негативно влияют на критически важные отрасли экономики.
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Конечно, последние обстрелы энергетики не добавляют оптимизма. Министерство экономики и Национальный банк уже пересмотрели прогнозы ВВП. Они считают, что потеря где-то будет до процента ВВП, уже в том числе как следствие этих обстрелов.
Марченко подчеркнул, что обстрелы также негативно отображаются на показателях бюджетных поступлений.
Перебои с электроэнергией могут повлиять и повлияют на работу бизнеса, и конечно хотелось бы минимизировать это влияние,
– отметил министр.
Отметим, что в марте 2024 года российские войска возобновили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, что повлекло дефицит электроэнергии в стране.Обратите внимание! В результате, Национальный банк Украины пересмотрел свои прогнозы по росту ВВП в 2024 году с 3,6% до 3,0%. Также, Министерство экономики оценило рост экономики в апреле на уровне 4,3%, что является меньшим показателем по сравнению с 4,6% в марте.
Что будет с электроэнергией зимой
В разговоре с 24 Каналом энергетический аналитик Геннадий Рябцев отметил, что в случае надлежащей подготовки Украины к отопительному сезону летом, проблемы с электроснабжением зимой могут не быть критическими.
Эксперт подчеркивает, что возможность обеспечения стабильного энергоснабжения зимой будет зависеть от скорости восстановления электросетей в населенных пунктах, территориальных общинах, и промышленных объектах после последних атак.
Если граждане будут требовать от органов местного самоуправления, от руководства территориальных общин, обеспечить их, как потребителей, автономным питанием от малых электростанций, которые должны быть установлены в этом регионе, то тогда никаких проблем с энергоснабжением не будет.
Рябцев также отмечает, что инициативы общественности и местного самоуправления по установке малых автономных электростанций могут решить проблемы с энергоснабжением в регионах.Заметьте! Он предупреждает, что без восстановления поврежденной инфраструктуры до зимы, существует большая вероятность отключений света.