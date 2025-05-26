Минимальная пенсия в Украине: как изменились выплаты в 2025 году

В 2025 году установленная государством минимальная пенсия в Украине осталась без изменений. Однако в начале весны была проведена индексация, благодаря чему выплаты пенсионерам выросли.

Как изменилась минимальная пенсия после индексации

Минимальная пенсия в Украине в 2025 году установлена в размере 2 631 гривна. Впрочем, в марте состоялась индексация пенсий для граждан, которые вышли на заслуженный отдых до 31 декабря 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Индексация в марте проводилась с коэффициентом 1,115, в связи с чем выросли минимальные выплаты для некоторых пенсионеров.

с 3 370 до 3 758 гривен (на 388 гривен) – для пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30-35 лет;

с 2 980 до 3 323 гривен (на 343 гривен) – для граждан в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30-35 лет и лицам с инвалидностью I группы, независимо от их возраста и страхового стажа;

с 3 240 до 3 613 гривен (на 373 гривен) – для украинцев в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют стаж 30-35 лет;

с 3 370 до 3 758 гривен (на 388 гривен) – для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, которые имеют страховой стаж 20-25 лет;

с 2 725 до 3 038 гривен (на 313 гривен) – для пенсионеров которые не работают, но получают пенсию, независимо от возраста.

Важно! Размер пенсий у мужчин со страховым стажем не менее 25 лет и у женщин со стажем не менее 20 лет, достигших возраста от 75 до 80 лет, в 2025 году составляет не менее 3 613 гривен.

Какие доплаты к пенсиям получают пенсионеры в 2025 году

Минимальная пенсия в 2025 году зависит не только от возраста и страхового стажа, но и от того, работает пенсионер или нет.

С апреля 2025 года в Украине индексировали пенсию для работающих пенсионеров. Пенсионный фонд сделал перерасчет для 629 000 пенсионеров, которые продолжают работать, учитывая их обновленный страховой стаж.

Также украинцы старше 70 лет имеют право на ежемесячные компенсационные доплаты, если размер пенсии не достигает 10 340,35 гривны.

Надбавки составляют:

до 300 гривен – людям в возрасте от 70-75 лет;

до 456 гривен – пенсионерам в возрасте от 75-80 лет;

до 570 гривен – людям старше 80 лет.

Стоит знать! Перерасчеты пенсий Пенсионный фонд провел без дополнительных обращений граждан, по материалам пенсионных дел.