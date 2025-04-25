Ситуация изменится не скоро: когда наконец вырастет минимальная зарплата в Украине

В 2024 году минимальная зарплата в Украине росла дважды. А вот уже в этом году увеличения не было. Соответственно минимальная зарплата сейчас составляет – 8 000 гривен.

Что будет с минимальной зарплатой в Украине

До конца 2025 года минимальная зарплата расти не будет, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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А вот в последующие годы минимальная зарплата, по мнению Нацбанка, может увеличиться следующим образом:

в 2026 году минимальная зарплата может вырасти с 8 000 гривен до 8 370 гривен;

в 2027 году она может достичь – 8 950 гривен.

Однако, это только прогноз. По состоянию на сейчас, правительством утверждено Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы. Именно в этот период не должны расти определенные значения, в частности, минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Обратите внимание! Если опираться на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы, то минимальная зарплата будет увеличена уже в 2028 году.