Сколько получают на руки при минимальной зарплате в 2025 году

В 2024 минимальная зарплата росла дважды и достигла 8 тысяч гривен. В этом году изменения не происходили.

Какая минималка после вычета налогов

То есть, в 2025 минимальная зарплата составляет – 8 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.

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Интересно! Минимальная зарплата в час сейчас составляет – 48 гривен.

С минимальной зарплаты высчитываются такие налоги: НДФЛ – 18% и военный сбор – 5% от суммы зарплаты. То есть, с минималки это:

военный сбор – 400 гривен;

НДФЛ – 1 440 гривен.

В общем получается – 1 840 гривен. Соответственно, "чистая" минимальная зарплата, по состоянию на теперь, составляет – 6 160 гривен.

Обратите внимание! ЕСВ платит работодатель. Этот взнос сейчас – 22% от дохода, то есть, с минималки это – 1 760 гривен. Соответственно, работодателю выплата минимальной зарплаты работнику обходится в 9 760 гривен.