Минималку предлагают повысить до 12 000 гривен: когда ожидать изменений

В 2026 году размер минимальной зарплаты увеличат на 688 гривен, однако профсоюзы такое повышение выплат не устраивает. Вместо этого они предложили повышение до более 12 000 гривен.

Какие планы по повышению минималки в 2026 году

В Минэкономики представили прогнозы по макроэкономическим показателям развития экономики Украины на 2026-2028 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов.

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Учитывая возможности Государственного бюджета, планируется установить на 2026 год:

минимальную заработную плату в размере 8 688 гривен;

должностной оклад (тарифную ставку) работника I тарифного разряда ЕТС в размере 3 470 гривен.

То есть повышение вышеуказанных показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2026 год (108,6%).

Какова позиция профсоюзов

Представители профсоюзной стороны считают, что предложенное повышение основных государственных социальных гарантий, учитывая инфляционные тенденции военных лет недостаточное, следовательно не может обеспечить достаточный жизненный уровень работников и членов их семей.

Вместо этого они представили свою позицию:

Установить минималку с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2024 года (по предварительным расчетам 12 195 гривен) и не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

и не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц; Учитывая низкий уровень оплаты труда работников бюджетной сферы, установить размер должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТС на уровне минимальной заработной платы, но не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Правительственная сторона высказала предположение, что в 2026 году предложенные размеры минимальной зарплаты и основных государственных социальных стандартов может быть повышены в случае положительной динамики развития экономики.