Какая минимальная зарплата в Украине в апреле 2025 года
- Минимальная зарплата в Украине останется на уровне 8 000 гривен в 2025 году, без повышения.
- Национальный банк Украины прогнозирует возможное повышение минимальной зарплаты до 8 370 гривен в 2026 году и до 8 950 гривен в 2027 году.
Последний раз минимальная зарплата в Украине менялась 1 апреля 2024 года. Тогда ее размер установили на уровне 8 000 гривен.
Минимальная зарплата в Украине
Повышение же ее не предусмотрено, пишет 24 Канал со ссылкой на проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".
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Обычно минимальную зарплату пересматривают ежегодно. Но в текущем году она осталась на действующем уровне, то есть 8 000 гривен.
В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено. Она останется на том же уровне, на котором есть сейчас,
– заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Однако НБУ в январском макропрогнозе на текущий год предусматривает возможное повышение минимальной зарплаты. Так в 2026 году она может вырасти до 8 370 гривен.
Важно! В то же время в 2027 году она может вырасти до 8 950 гривен.