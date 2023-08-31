Какая будет минимальная заработная плата в 2024 году

В следующем году правительство анонсировало увеличение размера минимальной заработной платы. Повышение выплат должно происходить в две волны: в начале года и летом.

Минимальная заработная плата в 2024 году

Бывшая глава Налогового комитета Нина Южанина сообщила, какими будут зарплаты в следующем году и когда правительство утвердит эти выплаты, сообщает 24 Канал. В Министерстве финансов опубликовали прогноз относительно увеличения этих сум.

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Каким вероятно будет уровень минимальной зарплаты с 2024 по 2026 год: